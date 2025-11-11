La compensación de Ingeniero Térmico in United States en Tesla oscila desde $134K por year para P2 hasta $354K por year para P4. El paquete de compensación in United States mediano por year totaliza $230K. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Tesla. Última actualización: 11/11/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones ()
Bono
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$134K
$111K
$22.9K
$0
P3
$197K
$148K
$48.9K
$0
P4
$354K
$210K
$144K
$0
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
En Tesla, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:
25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)
25% se adquieren en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)
25% se adquieren en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)
25% se adquieren en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)
Tesla allows you to choose between options and RSUs, granting 3 options in exchange for every RSU.
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
