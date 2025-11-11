Directorio de Empresas
Tesla
  • Salarios
  • Ingeniero Mecánico

  • Ingeniero de Calidad

Tesla Ingeniero de Calidad Salarios

La compensación de Ingeniero de Calidad in United States en Tesla oscila desde $108K por year para P1 hasta $201K por year para P4. El paquete de compensación in United States mediano por year totaliza $175K. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Tesla. Última actualización: 11/11/2025

Promedio Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones ()
Bono
P1
Associate Engineer
$108K
$93.8K
$14.4K
$0
P2
Engineer
$130K
$113K
$17.5K
$0
P3
Senior Engineer
$186K
$134K
$50.3K
$1K
P4
Staff Engineer
$201K
$181K
$20K
$0
Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Cronograma de Derechos Adquiridos

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Tesla, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:

  • 25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquieren en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquieren en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquieren en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)

Tesla allows you to choose between options and RSUs, granting 3 options in exchange for every RSU.

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Tesla, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:

  • 25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquieren en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 4th-AÑO (2.08% mensual)

Tesla allows you to choose between options and RSUs, granting 3 options in exchange for every RSU.



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Calidad en Tesla in United States tiene una compensación total anual de $235,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Tesla para el puesto de Ingeniero de Calidad in United States es $132,500.

