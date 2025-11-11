Directorio de Empresas
Tesla
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Ingeniero Mecánico

  • Ingeniero de Diseño

  • San Francisco Bay Area

Tesla Ingeniero de Diseño Salarios en San Francisco Bay Area

La compensación de Ingeniero de Diseño in San Francisco Bay Area en Tesla oscila desde $89.1K por year para P1 hasta $353K por year para P4. El paquete de compensación in San Francisco Bay Area mediano por year totaliza $171K. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Tesla. Última actualización: 11/11/2025

Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones ()
Bono
P1
Associate Engineer
$89.1K
$89.1K
$0
$0
P2
Engineer
$156K
$121K
$30.9K
$5K
P3
Senior Engineer
$201K
$154K
$46.7K
$0
P4
Staff Engineer
$353K
$198K
$155K
$0
Cronograma de Derechos Adquiridos

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Tesla, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:

  • 25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquieren en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquieren en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquieren en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)

Tesla allows you to choose between options and RSUs, granting 3 options in exchange for every RSU.

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Tesla, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:

  • 25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquieren en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 4th-AÑO (2.08% mensual)

Tesla allows you to choose between options and RSUs, granting 3 options in exchange for every RSU.



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Diseño en Tesla in San Francisco Bay Area tiene una compensación total anual de $353,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Tesla para el puesto de Ingeniero de Diseño in San Francisco Bay Area es $152,000.

