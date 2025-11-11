La compensación de Ingeniero de Procesos in Reno Area en Tesla oscila desde $121K por year para P2 hasta $186K por year para P3. El paquete de compensación in Reno Area mediano por year totaliza $125K. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Tesla. Última actualización: 11/11/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones ()
Bono
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$121K
$103K
$18.3K
$0
P3
$186K
$135K
$42.5K
$8.7K
P4
$ --
$ --
$ --
$ --
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
En Tesla, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:
25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)
25% se adquieren en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)
25% se adquieren en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)
25% se adquieren en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)
Tesla allows you to choose between options and RSUs, granting 3 options in exchange for every RSU.
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
En Tesla, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:
25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)
25% se adquieren en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)
25% se adquieren en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)
25% se adquieren en el 4th-AÑO (2.08% mensual)
Tesla allows you to choose between options and RSUs, granting 3 options in exchange for every RSU.