Teradyne
  • Salarios
  • Ingeniero de Software

  • Todos los Salarios de Ingeniero de Software

Teradyne Ingeniero de Software de Aseguramiento de Calidad (QA) Salarios

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software de Aseguramiento de Calidad (QA) in United States en Teradyne totaliza $120K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Teradyne. Última actualización: 11/11/2025

Paquete Mediano
Teradyne
Software Engineer
North Reading, MA
Total por año
$120K
Nivel
L2
Base
$120K
Stock (/yr)
$0
Bono
$0
Años en la empresa
0 Años
Años de exp.
0 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Teradyne?
+$58K
+$89K
+$20K
+$35K
+$22K
Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Cronograma de Derechos Adquiridos

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Teradyne, Otorgamientos de acciones/capital están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:

  • 25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquieren en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software de Aseguramiento de Calidad (QA) en Teradyne in United States tiene una compensación total anual de $205,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Teradyne para el puesto de Ingeniero de Software de Aseguramiento de Calidad (QA) in United States es $119,000.

Otros Recursos