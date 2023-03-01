Directorio de Empresas
Telia
Telia Salarios

El salario de Telia oscila desde $38,667 en compensación total por año para un Servicio al Cliente en el rango bajo hasta $115,247 para un Gerente de Ingeniería de Software en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Telia. Última actualización: 9/1/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $89.8K
Gerente de Producto
Median $71.7K
Servicio al Cliente
$38.7K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Científico de Datos
$75.7K
Tecnólogo de la Información (TI)
$102K
Ventas
$75.4K
Gerente de Ingeniería de Software
$115K
Arquitecto de Soluciones
$75.3K
Preguntas Frecuentes

El puesto mejor pagado reportado en Telia es Gerente de Ingeniería de Software at the Common Range Average level con una compensación total anual de $115,247. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Telia es $75,533.

