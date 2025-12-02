Telecom Jobs Científico de Datos Salarios

La compensación total promedio de Científico de Datos in Kazakhstan en Telecom Jobs oscila desde KZT 12.72M hasta KZT 17.71M por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Telecom Jobs. Última actualización: 12/2/2025

Compensación Total Promedio $26.6K - $31.4K Kazakhstan Rango Común Rango Posible $24.9K $26.6K $31.4K $34.6K Rango Común Rango Posible

Solo necesitamos 3 más Científico de Datos envíos en Telecom Jobs para desbloquear! Invita a tus amigos y comunidad a agregar salarios de forma anónima en menos de 60 segundos. ¡Más datos significa mejores perspectivas para candidatos como tú y nuestra comunidad! 💰 Ver Todo Salarios 💪 Contribuir Tu Salario

Contribuir

¿Cuál es el cronograma de adjudicación en Telecom Jobs ?

Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada Suscríbete a Científico de Datos ofertas verificadas . Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Más Información → Ingresa tu Correo Electrónico Ingresa tu Correo Electrónico Suscribirse Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.