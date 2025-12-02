Directorio de Empresas
Teladoc Health
Teladoc Health Marketing Salarios

La compensación de Marketing in United States en Teladoc Health totaliza $139K por year para Senior. El paquete de compensación in United States mediano por year totaliza $98.8K. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Teladoc Health. Última actualización: 12/2/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
Marketing I
$ --
$ --
$ --
$ --
Marketing II
$ --
$ --
$ --
$ --
Marketing III
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior
$139K
$119K
$12.5K
$7K
Ver 3 Más Niveles
Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Cronograma de Derechos Adquiridos

33%

AÑO 1

33%

AÑO 2

33%

AÑO 3

Tipo de Acciones
RSU

En Teladoc Health, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 3 años:

  • 33% se adquieren en el 1st-AÑO (33.00% anual)

  • 33% se adquieren en el 2nd-AÑO (33.00% anual)

  • 33% se adquieren en el 3rd-AÑO (33.00% anual)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Marketing en Teladoc Health in United States tiene una compensación total anual de $179,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Teladoc Health para el puesto de Marketing in United States es $109,000.

Otros Recursos

