Tekion Ingeniero de Software de Aseguramiento de Calidad (QA) Salarios en Greater Bengaluru

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software de Aseguramiento de Calidad (QA) in Greater Bengaluru en Tekion totaliza ₹800K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Tekion. Última actualización: 11/11/2025

Paquete Mediano Tekion Quality Assurance (QA) Software Engineer Bengaluru, KA, India Total por año ₹800K Nivel L2 Base ₹784K Stock (/yr) ₹16.1K Bono ₹0 Años en la empresa 3 Años Años de exp. 3 Años

Últimas Contribuciones de Salarios

Empresa Ubicación | Fecha Nombre del Nivel Etiqueta Años de Experiencia Total / En la Empresa Compensación Total ( INR ) Base | Acciones (año) | Bono No se encontraron salarios

Cronograma de Derechos Adquiridos Principal 25 % AÑO 1 25 % AÑO 2 25 % AÑO 3 25 % AÑO 4 Tipo de Acciones Options En Tekion, Options están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años: 25 % se adquieren en el 1st - AÑO ( 25.00 % anual )

25 % se adquieren en el 2nd - AÑO ( 2.08 % mensual )

25 % se adquieren en el 3rd - AÑO ( 2.08 % mensual )

25 % se adquieren en el 4th - AÑO ( 2.08 % mensual )

¿Cuál es el cronograma de adjudicación en Tekion ?

