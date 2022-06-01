TEGNA Salarios

El salario de TEGNA oscila desde $61,690 en compensación total por año para un Analista Financiero en el rango bajo hasta $65,325 para un Ingeniero de Software en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de TEGNA . Última actualización: 11/23/2025