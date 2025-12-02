Directorio de Empresas
Techstars
El paquete de compensación mediano de Capitalista de Riesgo in United States en Techstars totaliza $225K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Techstars. Última actualización: 12/2/2025

Paquete Mediano
Techstars
Managing Director
Total por año
$225K
Nivel
-
Base
$180K
Stock (/yr)
$0
Bono
$45K
Años en la empresa
4 Años
Años de exp.
25 Años
Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Capitalista de Riesgo en Techstars in United States tiene una compensación total anual de $305,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Techstars para el puesto de Capitalista de Riesgo in United States es $192,500.

