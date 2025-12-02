Directorio de Empresas
TechnipFMC
TechnipFMC Científico de Datos Salarios

El paquete de compensación mediano de Científico de Datos in Brazil en TechnipFMC totaliza R$185K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de TechnipFMC. Última actualización: 12/2/2025

Paquete Mediano
company icon
TechnipFMC
Data Scientist
Rio de Janeiro, RJ, Brazil
Total por año
$33.4K
Nivel
-
Base
$29.2K
Stock (/yr)
$0
Bono
$4.2K
Años en la empresa
0 Años
Años de exp.
0 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en TechnipFMC?
Últimas Contribuciones de Salarios
AgregarAgregar CompAgregar Compensación

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Contribuir

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Científico de Datos en TechnipFMC in Brazil tiene una compensación total anual de R$275,949. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en TechnipFMC para el puesto de Científico de Datos in Brazil es R$185,082.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para TechnipFMC

Otros Recursos

