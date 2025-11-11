Directorio de Empresas
Teamworks
  • Salarios
  • Ingeniero de Software

  • Ingeniero de Datos

  • Canada

Teamworks Ingeniero de Datos Salarios en Canada

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Datos in Canada en Teamworks totaliza CA$214K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Teamworks. Última actualización: 11/11/2025

Paquete Mediano
company icon
Teamworks
Data Engineer
hidden
Total por año
CA$214K
Nivel
hidden
Base
CA$151K
Stock (/yr)
CA$60K
Bono
CA$3K
Años en la empresa
0-1 Años
Años de exp.
0-1 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Teamworks?
Block logo
+CA$81.1K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$28K
Datadog logo
+CA$48.9K
Verily logo
+CA$30.8K
Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Contribuir

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Datos en Teamworks in Canada tiene una compensación total anual de CA$281,847. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Teamworks para el puesto de Ingeniero de Datos in Canada es CA$204,435.

