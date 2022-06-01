Directorio de Empresas
Teachers Pay Teachers
Teachers Pay Teachers Salarios

El salario de Teachers Pay Teachers oscila desde $180,000 en compensación total por año para un Diseñador de Producto en el rango bajo hasta $220,000 para un Gerente de Producto en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Teachers Pay Teachers. Última actualización: 9/20/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $200K

Ingeniero de Software Full-Stack

Diseñador de Producto
Median $180K
Gerente de Producto
Median $220K

Reclutador
$191K
Gerente de Ingeniería de Software
$210K
Preguntas Frecuentes

El puesto mejor pagado reportado en Teachers Pay Teachers es Gerente de Producto con una compensación total anual de $220,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Teachers Pay Teachers es $200,000.

Otros Recursos