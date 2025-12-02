Directorio de Empresas
TE Connectivity
Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de TE Connectivity. Última actualización: 12/2/2025

Compensación Total Promedio

$171K - $195K
United States
Rango Común
Rango Posible
$151K$171K$195K$215K
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles de carrera en TE Connectivity?

El paquete salarial más alto reportado para un Ventas en TE Connectivity in United States tiene una compensación total anual de $214,760. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en TE Connectivity para el puesto de Ventas in United States es $151,060.

