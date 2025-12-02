Directorio de Empresas
TE Connectivity
TE Connectivity Recursos Humanos Salarios

La compensación total promedio de Recursos Humanos in India en TE Connectivity oscila desde ₹1.86M hasta ₹2.54M por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de TE Connectivity. Última actualización: 12/2/2025

Compensación Total Promedio

$22.9K - $27.2K
India
Rango Común
Rango Posible
$21.2K$22.9K$27.2K$29K
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles de carrera en TE Connectivity?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Recursos Humanos en TE Connectivity in India tiene una compensación total anual de ₹2,539,872. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en TE Connectivity para el puesto de Recursos Humanos in India es ₹1,855,211.

Otros Recursos

