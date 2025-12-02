Directorio de Empresas
TE Connectivity
Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de TE Connectivity. Última actualización: 12/2/2025

Compensación Total Promedio

$112K - $136K
Singapore
Rango Común
Rango Posible
$105K$112K$136K$143K
Rango Común
Rango Posible

Solo necesitamos 1 más Científico de Datos envío en TE Connectivity para desbloquear!

Invita a tus amigos y comunidad a agregar salarios de forma anónima en menos de 60 segundos. ¡Más datos significa mejores perspectivas para candidatos como tú y nuestra comunidad!

¿Cuáles son los niveles de carrera en TE Connectivity?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Científico de Datos en TE Connectivity in Singapore tiene una compensación total anual de SGD 185,021. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en TE Connectivity para el puesto de Científico de Datos in Singapore es SGD 135,576.

