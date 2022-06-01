Directorio de Empresas
TDI
¿Trabajas Aquí? Reclama Tu Empresa

TDI Salarios

El salario de TDI oscila desde $54,086 en compensación total por año para un Ingeniero de Software en el rango bajo hasta $187,128 para un Gerente de Programa Técnico en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de TDI. Última actualización: 9/20/2025

$160K

Gana lo Justo, No te Conformes

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente conseguimos aumentos de $30K+ (a veces $300K+). Negocia tu salario o tu currículum revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Científico de Datos
$69.7K
Ingeniero de Software
$54.1K
Gerente de Programa Técnico
$187K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
¿No encuentras tu puesto?

Busca todos los salarios en nuestra página de compensaciones o agrega tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas Frecuentes

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-TDI הוא Gerente de Programa Técnico at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $187,128. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-TDI הוא $69,723.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para TDI

Empresas Relacionadas

  • Netflix
  • Roblox
  • Pinterest
  • Amazon
  • DoorDash
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos