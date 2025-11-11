Directorio de Empresas
Tata Group
El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software Backend in India en Tata Group totaliza ₹2.65M por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Tata Group. Última actualización: 11/11/2025

Paquete Mediano
company icon
Tata Group
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Total por año
₹2.65M
Nivel
L3
Base
₹2.65M
Stock (/yr)
₹0
Bono
₹0
Años en la empresa
3 Años
Años de exp.
7 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Tata Group?
Últimas Contribuciones de Salarios
Cronograma de Derechos Adquiridos

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Tata Group, Otorgamientos de acciones/capital están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:

  • 25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquieren en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software Backend en Tata Group in India tiene una compensación total anual de ₹3,869,002. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Tata Group para el puesto de Ingeniero de Software Backend in India es ₹2,087,544.

Otros Recursos