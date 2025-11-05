Directorio de Empresas
Tata Group
  • Mumbai Metropolitan Region

Tata Group Marketing Salarios en Mumbai Metropolitan Region

Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Tata Group. Última actualización: 11/5/2025

Cronograma de Derechos Adquiridos

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Tata Group, Otorgamientos de acciones/capital están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:

  • 25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquieren en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Marketing en Tata Group in Mumbai Metropolitan Region tiene una compensación total anual de ₹3,457,410. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Tata Group para el puesto de Marketing in Mumbai Metropolitan Region es ₹3,147,416.

