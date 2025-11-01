Directorio de Empresas
Tata Consultancy Services
Tata Consultancy Services Arquitecto de Soluciones Salarios

La compensación de Arquitecto de Soluciones in India en Tata Consultancy Services oscila desde ₹2.45M por year para C2 hasta ₹3.03M por year para C5. El paquete de compensación in India mediano por year totaliza ₹2.02M. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Tata Consultancy Services. Última actualización: 11/1/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
C1
Assistant Solution Architect
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
C2
Solution Architect
₹2.45M
₹2.45M
₹0
₹0
C3A
Assistant Consultant
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
C3B
Associate Consultant
₹2.39M
₹2.3M
₹0
₹98K
Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Cronograma de Derechos Adquiridos

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Tata Consultancy Services, Otorgamientos de acciones/capital están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:

  • 25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquieren en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Títulos Incluidos

Arquitecto de Datos

Arquitecto de Nube

Arquitecto de Seguridad en la Nube

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Arquitecto de Soluciones en Tata Consultancy Services in India tiene una compensación total anual de ₹3,358,977. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Tata Consultancy Services para el puesto de Arquitecto de Soluciones in India es ₹2,019,907.

Otros Recursos