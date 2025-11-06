La compensación de Ingeniero de Software in Mexico en Tata Consultancy Services oscila desde MX$259K por year para C1Y hasta MX$939K por year para C5. El paquete de compensación in Mexico mediano por year totaliza MX$698K. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Tata Consultancy Services. Última actualización: 11/6/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
C1Y
MX$259K
MX$256K
MX$3.4K
MX$0
C1
MX$517K
MX$511K
MX$0
MX$6.2K
C2
MX$670K
MX$655K
MX$0
MX$15K
C3A
MX$847K
MX$836K
MX$0
MX$10.6K
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
En Tata Consultancy Services, Otorgamientos de acciones/capital están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:
25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)
25% se adquieren en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)
25% se adquieren en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)
25% se adquieren en el 4th-AÑO (2.08% mensual)
Títulos IncluidosEnviar Nuevo Título
Ingeniero de Software Frontend
Ingeniero de Software Backend
Ingeniero de Software Full-Stack
Ingeniero de Redes
Ingeniero de Software de Aseguramiento de Calidad (QA)
Ingeniero de Datos
Ingeniero de Software de Producción
Ingeniero DevOps
Ingeniero de Confiabilidad del Sitio
Ingeniero de Sistemas
Desarrollador Web