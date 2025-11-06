Directorio de Empresas
Tata Consultancy Services
Tata Consultancy Services Ingeniero de Software Salarios en Brazil

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in Brazil en Tata Consultancy Services totaliza R$110K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Tata Consultancy Services. Última actualización: 11/6/2025

Paquete Mediano
company icon
Tata Consultancy Services
Software Engineer
hidden
Total por año
R$110K
Nivel
C2
Base
R$110K
Stock (/yr)
R$0
Bono
R$401.4
Años en la empresa
2 Años
Años de exp.
5 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Tata Consultancy Services?
Últimas Contribuciones de Salarios
Salarios de Prácticas

Cronograma de Derechos Adquiridos

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Tata Consultancy Services, Otorgamientos de acciones/capital están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:

  • 25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquieren en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en Tata Consultancy Services in Brazil tiene una compensación total anual de R$177,710. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Tata Consultancy Services para el puesto de Ingeniero de Software in Brazil es R$109,594.

Otros Recursos