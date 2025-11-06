Directorio de Empresas
Tata Consultancy Services
  • Salarios
  • Ingeniero de Software

  • Todos los Salarios de Ingeniero de Software

  • Australia

Tata Consultancy Services Ingeniero de Software Salarios en Australia

La compensación de Ingeniero de Software in Australia en Tata Consultancy Services oscila desde A$88.2K por year para C2 hasta A$124K por year para C3B. El paquete de compensación in Australia mediano por year totaliza A$118K. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Tata Consultancy Services. Última actualización: 11/6/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
C1Y
Assistant Engineer Trainee(Nivel de Entrada)
A$ --
A$ --
A$ --
A$ --
C1
Assistant Engineer
A$ --
A$ --
A$ --
A$ --
C2
IT Analyst
A$88.2K
A$88.2K
A$0
A$0
C3A
Assistant Consultant
A$ --
A$ --
A$ --
A$ --
Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Salarios de Prácticas

Cronograma de Derechos Adquiridos

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Tata Consultancy Services, Otorgamientos de acciones/capital están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:

  • 25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquieren en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Títulos Incluidos

Ingeniero de Software Frontend

Ingeniero de Software Backend

Ingeniero de Software Full-Stack

Ingeniero de Redes

Ingeniero de Software de Aseguramiento de Calidad (QA)

Ingeniero de Datos

Ingeniero de Software de Producción

Ingeniero DevOps

Ingeniero de Confiabilidad del Sitio

Ingeniero de Sistemas

Desarrollador Web

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en Tata Consultancy Services in Australia tiene una compensación total anual de A$143,981. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Tata Consultancy Services para el puesto de Ingeniero de Software in Australia es A$117,770.

