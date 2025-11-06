Tata Consultancy Services Ingeniero de Software Salarios en Australia

La compensación de Ingeniero de Software in Australia en Tata Consultancy Services oscila desde A$88.2K por year para C2 hasta A$124K por year para C3B. El paquete de compensación in Australia mediano por year totaliza A$118K. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Tata Consultancy Services. Última actualización: 11/6/2025

Nombre del Nivel Total Base Acciones (/yr) Bono C1Y Assistant Engineer Trainee ( Nivel de Entrada ) A$ -- A$ -- A$ -- A$ -- C1 Assistant Engineer A$ -- A$ -- A$ -- A$ -- C2 IT Analyst A$88.2K A$88.2K A$0 A$0 C3A Assistant Consultant A$ -- A$ -- A$ -- A$ --

Cronograma de Derechos Adquiridos Principal 25 % AÑO 1 25 % AÑO 2 25 % AÑO 3 25 % AÑO 4 En Tata Consultancy Services, Otorgamientos de acciones/capital están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años: 25 % se adquieren en el 1st - AÑO ( 25.00 % anual )

25 % se adquieren en el 2nd - AÑO ( 2.08 % mensual )

25 % se adquieren en el 3rd - AÑO ( 2.08 % mensual )

25 % se adquieren en el 4th - AÑO ( 2.08 % mensual )

¿Cuál es el cronograma de adjudicación en Tata Consultancy Services ?

