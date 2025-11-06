Tata Consultancy Services Diseñador de Producto Salarios en Greater Bengaluru

La compensación de Diseñador de Producto in Greater Bengaluru en Tata Consultancy Services oscila desde ₹1.13M por year para C1 hasta ₹1.22M por year para C2. El paquete de compensación in Greater Bengaluru mediano por year totaliza ₹1.35M. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Tata Consultancy Services. Última actualización: 11/6/2025

Nombre del Nivel Total Base Acciones (/yr) Bono C1 Assistant Designer ₹1.13M ₹1.13M ₹0 ₹0 C2 Designer ₹1.22M ₹1.12M ₹0 ₹99.8K C3A Assistant Consultant ₹ -- ₹ -- ₹ -- ₹ -- C3B Associate Consultant ₹ -- ₹ -- ₹ -- ₹ -- Ver 2 Más Niveles

Últimas Contribuciones de Salarios

Cronograma de Derechos Adquiridos Principal 25 % AÑO 1 25 % AÑO 2 25 % AÑO 3 25 % AÑO 4 En Tata Consultancy Services, Otorgamientos de acciones/capital están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años: 25 % se adquieren en el 1st - AÑO ( 25.00 % anual )

25 % se adquieren en el 2nd - AÑO ( 2.08 % mensual )

25 % se adquieren en el 3rd - AÑO ( 2.08 % mensual )

25 % se adquieren en el 4th - AÑO ( 2.08 % mensual )

¿Cuál es el cronograma de adjudicación en Tata Consultancy Services ?

