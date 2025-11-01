Directorio de Empresas
Tata Consultancy Services
Tata Consultancy Services Marketing Salarios

La compensación total promedio de Marketing in United States en Tata Consultancy Services oscila desde $177K hasta $251K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Tata Consultancy Services. Última actualización: 11/1/2025

Compensación Total Promedio

$200K - $228K
United States
Rango Común
Rango Posible
$177K$200K$228K$251K
Rango Común
Rango Posible

Cronograma de Derechos Adquiridos

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Tata Consultancy Services, Otorgamientos de acciones/capital están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:

  • 25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquieren en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Marketing en Tata Consultancy Services in United States tiene una compensación total anual de $251,045. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Tata Consultancy Services para el puesto de Marketing in United States es $176,583.

