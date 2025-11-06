Directorio de Empresas
Tata Consultancy Services
Tata Consultancy Services Tecnólogo de la Información (TI) Salarios en Mexico

El paquete de compensación mediano de Tecnólogo de la Información (TI) in Mexico en Tata Consultancy Services totaliza MX$244K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Tata Consultancy Services. Última actualización: 11/6/2025

Paquete Mediano
company icon
Tata Consultancy Services
IT Support
hidden
Total por año
MX$244K
Nivel
C1Y
Base
MX$244K
Stock (/yr)
MX$0
Bono
MX$0
Años en la empresa
2-4 Años
Años de exp.
2-4 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Tata Consultancy Services?
Cronograma de Derechos Adquiridos

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Tata Consultancy Services, Otorgamientos de acciones/capital están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:

  • 25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquieren en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Títulos Incluidos

Tecnólogo de la Información (TI)

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Tecnólogo de la Información (TI) en Tata Consultancy Services in Mexico tiene una compensación total anual de MXMX$8,932,909. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Tata Consultancy Services para el puesto de Tecnólogo de la Información (TI) in Mexico es MXMX$4,664,256.

