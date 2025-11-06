Tata Consultancy Services Tecnólogo de la Información (TI) Salarios en Greater Toronto Area

La compensación de Tecnólogo de la Información (TI) in Greater Toronto Area en Tata Consultancy Services totaliza CA$114K por year para C3A. El paquete de compensación in Greater Toronto Area mediano por year totaliza CA$99.6K. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Tata Consultancy Services. Última actualización: 11/6/2025

Nombre del Nivel Total Base Acciones (/yr) Bono C1Y CA$ -- CA$ -- CA$ -- CA$ -- C1 CA$ -- CA$ -- CA$ -- CA$ -- C2 CA$ -- CA$ -- CA$ -- CA$ -- C3A CA$114K CA$112K CA$0 CA$2K Ver 4 Más Niveles

Últimas Contribuciones de Salarios

Cronograma de Derechos Adquiridos Principal 25 % AÑO 1 25 % AÑO 2 25 % AÑO 3 25 % AÑO 4 En Tata Consultancy Services, Otorgamientos de acciones/capital están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años: 25 % se adquieren en el 1st - AÑO ( 25.00 % anual )

25 % se adquieren en el 2nd - AÑO ( 2.08 % mensual )

25 % se adquieren en el 3rd - AÑO ( 2.08 % mensual )

25 % se adquieren en el 4th - AÑO ( 2.08 % mensual )

¿Cuál es el cronograma de adjudicación en Tata Consultancy Services ?

