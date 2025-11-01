Directorio de Empresas
Tata Consultancy Services Gerente de Ciencia de Datos Salarios

La compensación total promedio de Gerente de Ciencia de Datos in India en Tata Consultancy Services oscila desde ₹4.08M hasta ₹5.56M por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Tata Consultancy Services. Última actualización: 11/1/2025

Compensación Total Promedio

₹4.36M - ₹5.27M
India
Rango Común
Rango Posible
₹4.08M₹4.36M₹5.27M₹5.56M
Rango Común
Rango Posible

Cronograma de Derechos Adquiridos

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Tata Consultancy Services, Otorgamientos de acciones/capital están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:

  • 25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquieren en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Gerente de Ciencia de Datos en Tata Consultancy Services in India tiene una compensación total anual de ₹5,561,524. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Tata Consultancy Services para el puesto de Gerente de Ciencia de Datos in India es ₹4,075,255.

