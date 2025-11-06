Directorio de Empresas
Tata Consultancy Services
Tata Consultancy Services Analista de Negocios Salarios en United States

La compensación de Analista de Negocios in United States en Tata Consultancy Services oscila desde $116K por year para C2 hasta $108K por year para C3A. El paquete de compensación in United States mediano por year totaliza $127K. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Tata Consultancy Services. Última actualización: 11/6/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
C1
Assistant Analyst
$ --
$ --
$ --
$ --
C2
Analyst
$116K
$111K
$0
$5.1K
C3A
Assistant Consultant
$108K
$103K
$0
$5.2K
C3B
Associate Consultant
$ --
$ --
$ --
$ --
Últimas Contribuciones de Salarios
Cronograma de Derechos Adquiridos

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Tata Consultancy Services, Otorgamientos de acciones/capital están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:

  • 25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquieren en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Analista de Negocios en Tata Consultancy Services in United States tiene una compensación total anual de $138,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Tata Consultancy Services para el puesto de Analista de Negocios in United States es $110,700.

