  Salarios
  Analista de Negocios

  Todos los Salarios de Analista de Negocios

  Greater Toronto Area

Tata Consultancy Services Analista de Negocios Salarios en Greater Toronto Area

La compensación de Analista de Negocios in Greater Toronto Area en Tata Consultancy Services oscila desde CA$92K por year para C2 hasta CA$114K por year para C3B. El paquete de compensación in Greater Toronto Area mediano por year totaliza CA$96.4K. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Tata Consultancy Services. Última actualización: 11/6/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
C1
Assistant Analyst
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
C2
Analyst
CA$92K
CA$89.4K
CA$0
CA$2.5K
C3A
Assistant Consultant
CA$102K
CA$101K
CA$0
CA$1.7K
C3B
Associate Consultant
CA$114K
CA$114K
CA$0
CA$0
Agregar Comp
Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Cronograma de Derechos Adquiridos

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Tata Consultancy Services, Otorgamientos de acciones/capital están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:

  • 25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquieren en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscríbete a Analista de Negocios ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Más Información

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Analista de Negocios en Tata Consultancy Services in Greater Toronto Area tiene una compensación total anual de CA$148,233. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Tata Consultancy Services para el puesto de Analista de Negocios in Greater Toronto Area es CA$101,053.

Otros Recursos