Tango
Tango Ingeniero de Software Salarios en Greater Toronto Area

Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Tango. Última actualización: 11/5/2025

Block logo
+CA$81K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.9K
Datadog logo
+CA$48.9K
Verily logo
+CA$30.7K
Cronograma de Derechos Adquiridos

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Tango, Otorgamientos de acciones/capital están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:

  • 25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquieren en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en Tango in Greater Toronto Area tiene una compensación total anual de CA$233,218. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Tango para el puesto de Ingeniero de Software in Greater Toronto Area es CA$233,218.

