Symphony Technology Group Salarios

El salario de Symphony Technology Group oscila desde $39,513 en compensación total por año para un Ingeniero de Software en el rango bajo hasta $54,879 para un Gerente de Producto en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Symphony Technology Group. Última actualización: 11/30/2025

Ingeniero de Software
Median $39.5K
Gerente de Producto
$54.9K
Preguntas Frecuentes

El puesto mejor pagado reportado en Symphony Technology Group es Gerente de Producto at the Common Range Average level con una compensación total anual de $54,879. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Symphony Technology Group es $47,196.

