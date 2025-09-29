Directorio de Empresas
Syfe
Syfe Ingeniero de Software Salarios

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in India en Syfe totaliza ₹35.9K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Syfe. Última actualización: 9/29/2025

Paquete Mediano
company icon
Syfe
Software Development Engineer 2
Gurgaon, HR, India
Total por año
₹35.9K
Nivel
L4
Base
₹33.9K
Stock (/yr)
₹1.2K
Bono
₹876
Años en la empresa
0 Años
Años de exp.
3 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Syfe?

₹160K

Últimas Contribuciones de Salarios
Salarios de Prácticas

Títulos Incluidos

Ingeniero de Software Backend

Preguntas Frecuentes

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Ingeniero de Software hos Syfe in India ligger på en årlig samlet kompensation på ₹69,114. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Syfe for Ingeniero de Software rollen in India er ₹34,467.

Otros Recursos