Swvl Salarios

El rango de salarios de Swvl va de $6,139 en compensación total por año para un Contador en el extremo inferior a $138,153 para un Gerente de Ingeniería de Software en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Swvl . Última actualización: 8/20/2025