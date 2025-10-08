Directorio de Empresas
Swisscom
  • Salarios
  • Ingeniero de Software

  • Ingeniero DevOps

  • Netherlands

Swisscom Ingeniero DevOps Salarios en Netherlands

La compensación de Ingeniero DevOps in Netherlands en Swisscom oscila desde €56.5K por year para Software Engineer hasta €79.8K por year para Senior Software Engineer. El paquete de compensación in Netherlands mediano por year totaliza €63.8K. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Swisscom. Última actualización: 10/8/2025

Promedio Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones ()
Bono
Software Engineer
(Nivel de Entrada)
€56.5K
€56.5K
€0
€0
Senior Software Engineer
€79.8K
€76.4K
€0
€3.4K
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Principal Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
€142K

Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
¿Cuáles son los niveles de carrera en Swisscom?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero DevOps en Swisscom in Netherlands tiene una compensación total anual de €89,577. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Swisscom para el puesto de Ingeniero DevOps in Netherlands es €58,929.

Empleos Destacados

Otros Recursos