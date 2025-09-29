Directorio de Empresas
Swile
Swile Ingeniero de Software Salarios

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in Brazil en Swile totaliza R$256K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Swile. Última actualización: 9/29/2025

Paquete Mediano
company icon
Swile
Analytics Engineer
Sao Paulo, SP, Brazil
Total por año
R$256K
Nivel
L3
Base
R$206K
Stock (/yr)
R$0
Bono
R$50.5K
Años en la empresa
4 Años
Años de exp.
6 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Swile?

R$889K

Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Salarios de Prácticas

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en Swile in Brazil tiene una compensación total anual de R$312,789. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Swile para el puesto de Ingeniero de Software in Brazil es R$256,385.

