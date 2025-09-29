Directorio de Empresas
Swiggy
  • Salarios
  • Gerente de Ingeniería de Software

  • Todos los Salarios de Gerente de Ingeniería de Software

Swiggy Gerente de Ingeniería de Software Salarios

La compensación de Gerente de Ingeniería de Software in India en Swiggy oscila desde ₹89.8K por year para Engineering Manager hasta ₹127K por year para Senior Engineering Manager. El paquete de compensación in India mediano por year totaliza ₹96.5K. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Swiggy. Última actualización: 9/29/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
Engineering Manager
₹89.8K
₹86.1K
₹2.1K
₹1.6K
Senior Engineering Manager
₹127K
₹117K
₹7.2K
₹2.8K
Assistant Vice President
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Vice President
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
₹160K

Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Cronograma de Derechos Adquiridos

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
Options

En Swiggy, Options están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:

  • 25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquieren en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 4th-AÑO (2.08% mensual)

Preguntas Frecuentes

Korkein ilmoitettu palkkaus Gerente de Ingeniería de Software roolille yrityksessä Swiggy in India on vuosittainen kokonaiskorvaus ₹165,474. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Swiggy Gerente de Ingeniería de Software roolille in India ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on ₹87,005.

Otros Recursos