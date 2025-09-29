Directorio de Empresas
Swiggy
  • Salarios
  • Gerente de Programa

  • Todos los Salarios de Gerente de Programa

Swiggy Gerente de Programa Salarios

El paquete de compensación mediano de Gerente de Programa in India en Swiggy totaliza ₹34.6K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Swiggy. Última actualización: 9/29/2025

Paquete Mediano
company icon
Swiggy
Manager Strategy
Bengaluru, KA, India
Total por año
₹34.6K
Nivel
L7
Base
₹31K
Stock (/yr)
₹3.6K
Bono
₹0
Años en la empresa
2 Años
Años de exp.
5 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Swiggy?

₹160K

Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Cronograma de Derechos Adquiridos

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
Options

En Swiggy, Options están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:

  • 25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquieren en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 4th-AÑO (2.08% mensual)

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
Options

En Swiggy, Options están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:

  • 25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquieren en el 2nd-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquieren en el 3rd-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquieren en el 4th-AÑO (25.00% anual)



Preguntas Frecuentes

