La compensación de Gerente de Producto in India en Swiggy oscila desde ₹46K por year para L6 hasta ₹125K por year para L11. El paquete de compensación in India mediano por year totaliza ₹96.1K. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Swiggy. Última actualización: 9/29/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
L6
₹46K
₹33K
₹11.2K
₹1.8K
L7
₹56.3K
₹51.7K
₹3.2K
₹1.4K
L8
₹78.2K
₹59.1K
₹17.2K
₹1.9K
L9
₹80.1K
₹68.3K
₹7K
₹4.8K
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
En Swiggy, Options están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:
25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)
25% se adquieren en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)
25% se adquieren en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)
25% se adquieren en el 4th-AÑO (2.08% mensual)
