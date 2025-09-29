La compensación de Gerente de Diseño de Producto in India en Swiggy totaliza ₹83.3K por year para L9. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Swiggy. Última actualización: 9/29/2025
Compensación Total Promedio
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
L6
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L7
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L8
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L9
₹83.3K
₹72.4K
₹7.3K
₹3.6K
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
En Swiggy, Options están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:
25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)
25% se adquieren en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)
25% se adquieren en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)
25% se adquieren en el 4th-AÑO (2.08% mensual)
