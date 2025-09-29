Directorio de Empresas
Swiggy
La compensación total promedio de Jefe de Gabinete in India en Swiggy oscila desde ₹98K hasta ₹134K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Swiggy. Última actualización: 9/29/2025

Compensación Total Promedio

₹105K - ₹127K
India
Rango Común
Rango Posible
₹98K₹105K₹127K₹134K
Rango Común
Rango Posible

₹160K

Cronograma de Derechos Adquiridos

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
Options

En Swiggy, Options están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:

  • 25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquieren en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 4th-AÑO (2.08% mensual)

El paquete salarial más alto reportado para un Jefe de Gabinete en Swiggy in India tiene una compensación total anual de ₹133,708. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Swiggy para el puesto de Jefe de Gabinete in India es ₹97,976.

