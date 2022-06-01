Strategic Education Salarios

El salario de Strategic Education oscila desde $52,260 en compensación total por año para un Asistente Administrativo en el rango bajo hasta $180,900 para un Gerente de Ciencia de Datos en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Strategic Education . Última actualización: 10/26/2025