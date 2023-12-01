Directorio de Empresas
Strapi
Strapi Salarios

El rango de salarios de Strapi va de $47,923 en compensación total por año para un Gerente de Producto en el extremo inferior a $80,685 para un Ingeniero de Software en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Strapi. Última actualización: 8/23/2025

$160K

Gerente de Producto
$47.9K
Ingeniero de Software
$80.7K
Gerente de Ingeniería de Software
$63.7K

Preguntas Frecuentes

El rol con mayor salario reportado en Strapi es Ingeniero de Software at the Common Range Average level con una compensación total anual de $80,685. Esto incluye el salario base, así como cualquier compensación de acciones potencial y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en Strapi es $63,700.

