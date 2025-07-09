Storyblok Salarios

El salario de Storyblok oscila desde $35,539 en compensación total por año para un Recursos Humanos en el rango bajo hasta $149,250 para un Ingeniero de Software en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Storyblok . Última actualización: 10/26/2025