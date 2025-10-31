Directorio de Empresas
Storyblocks
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Ingeniero de Software

  • Todos los Salarios de Ingeniero de Software

Storyblocks Ingeniero de Software Salarios

La compensación de Ingeniero de Software in United States en Storyblocks totaliza $143K por year para Senior Software Engineer. El paquete de compensación in United States mediano por year totaliza $145K. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Storyblocks. Última actualización: 10/31/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
Associate Software Engineer
(Nivel de Entrada)
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer
$143K
$140K
$0
$2.5K
Lead Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Ver 4 Más Niveles
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Salarios de Prácticas

¿Cuáles son los niveles de carrera en Storyblocks?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en Storyblocks in United States tiene una compensación total anual de $176,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Storyblocks para el puesto de Ingeniero de Software in United States es $140,000.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para Storyblocks

Otros Recursos