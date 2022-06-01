StoneX Group Salarios

El salario de StoneX Group oscila desde $29,711 en compensación total por año para un Científico de Datos en el rango bajo hasta $208,950 para un Operaciones de Marketing en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de StoneX Group . Última actualización: 10/26/2025