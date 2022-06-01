Stoneridge Salarios

El salario de Stoneridge oscila desde $8,955 en compensación total por año para un Diseñador de Producto en el rango bajo hasta $66,317 para un Ingeniero Mecánico en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Stoneridge . Última actualización: 10/25/2025