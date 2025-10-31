Directorio de Empresas
La compensación total promedio de Diseñador de Producto in United States en StockX oscila desde $73.1K hasta $102K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de StockX. Última actualización: 10/31/2025

Compensación Total Promedio

$79.1K - $92K
United States
Rango Común
Rango Posible
$73.1K$79.1K$92K$102K
Rango Común
Rango Posible

Cronograma de Derechos Adquiridos

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
Options

En StockX, Options están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:

  • 25% se adquieren en el 1st-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquieren en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquieren en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquieren en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)



El paquete salarial más alto reportado para un Diseñador de Producto en StockX in United States tiene una compensación total anual de $102,340. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en StockX para el puesto de Diseñador de Producto in United States es $73,100.

