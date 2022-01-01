Directorio de Empresas
StockX
StockX Salarios

El salario de StockX oscila desde $85,570 en compensación total por año para un Diseñador de Producto en el rango bajo hasta $472,625 para un Científico de Datos en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de StockX. Última actualización: 10/14/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $174K
Gerente de Producto
Median $165K
Gerente de Ingeniería de Software
Median $230K

Científico de Datos
$473K
Marketing
$106K
Diseñador de Producto
$85.6K
Gerente de Programa Técnico
$169K
Cronograma de Derechos Adquiridos

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
Options

En StockX, Options están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:

  • 25% se adquieren en el 1st-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquieren en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquieren en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquieren en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)

Preguntas Frecuentes

El puesto mejor pagado reportado en StockX es Científico de Datos at the Common Range Average level con una compensación total anual de $472,625. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en StockX es $169,150.

